Denzel Dumfries è stato uno dei protagonisti dell'esordio dell'Olanda contro la Polonia. Battuto di testa sul gol dei polacchi, ha poi messo in crisi il lato sinistro degli avversari entrando in tantissime azioni. "Io titolare? In realtà lo sapevo fin dall'inizio. Abbiamo avuto conversazioni individuali con l'allenatore della nazionale e lui è stato subito chiaro - sono le parole riportate da Voetbal International -. Il gol subito? Dobbiamo considerare attentamente la cosa, perché l'avversario colpisce di testa troppo liberamente. E' successo anche contro la Germania. In questo caso la palla mi è arrivata addosso e lui è entrato di testa. Fortunatamente non è stato fatale stavolta, ma non dovrebbe accadere di nuovo".

Determinante è stato invece l'ingresso di Weghorst. "Wout è sempre pronto. È un giocatore molto prezioso per noi. Dà una spinta alla squadra", dice l'interista.