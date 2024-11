Mentre l'Inter conquista un'altra vittoria in Champions e si fionda al piano più alto della classifica del nuovo format della massima competizione europea, il Milan ha battuto lo Slovan Bratislava conquistando tre punti che aggiustano la classifica degli uomini di Fonseca e il PSG precipita 26esimo, momentaneamente fuori dalla zona qualificazione e addirittura playoff. Cosa unisce queste tre squadre? Apparentemente nulla, o qualche semplice intreccio di ex e proprio quest'intreccio fa infuriare i tifosi del Diavolo.

Dopo la vittoria di ieri dei nerazzurri, successo arrivato grazie all'autogol di Castello Lukeba che si lascia beffare dalla parabola disegnata su punizione da Federico Dimarco, l'esterno di Inzaghi ha espresso tutta la sua gioia per il successo ottenuto sui social. Al post di Dimash spunta un commento che non fa troppo piacere ai milanisti: l'ex portiere del Milan, Gianluigi Donnarumma ha difatti commentato con affetto il post celebrativo del compagno in Nazionale, al quale ruba peraltro il 'motto': "Ciao grande" scrive l'estremo difensore di PSG e Italia, commento che orna con tanto di cuori e che ricalca il famoso 'ciao grandi' spesso utilizzato da Dimarco a mo' di saluto alle inseguitrici, Milan nella fattispecie.