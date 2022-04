A bordocampo in veste di talent di Amazon Prime Video per Chelsea-Real Madrid, Diego Alberto Milito si è emozionato parlando dello stadio in cui il 16 marzo 2010 cominciava la cavalcata dell'Inter di José Mourinho verso il Triplete: "Provo grandi emozioni a Stamford Bridge, era da 12 anni che non ci venivo - le parole del Principe -. Posso dire che per me è un campo speciale, mi sono anche commosso quando sono entrato qua. Quella fu una notte straordinaria, per noi ls vittoria sui Blues voleva dire continuare nel sogno di vincere la Champions. Qui a Londra facemmo una delle migliori partite in Europa di quella stagione".