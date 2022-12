Autore dell'assist per il gol di Mkhitaryan che ha aperto le danze di Inter-Salisburgo 4-0, Federico Dimarco ha offerto le sue considerazioni in zona mista a margine del test amichevole del 'Tony Bezzina Stadium': "Il ritiro è andato bene, ci siamo allenati con temperature ottime. Abbiamo finito con una bella vittoria - le sue parole raccolte da Tuttomercatoweb.com -. Testa già al 4 gennaio per il Napoli? Lavoriamo per arrivarci al massimo. Io spero che chi è al Mondiale vada più avanti possibile e che quando tornano siano in forma e pronti a ripartire forte".