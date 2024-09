La Nazionale italiana chiude in vantaggio di un gol il primo tempo della sfida di Nations League contro Israele, di scena a Budapest. L'1-0 è stato confezionato meravigliosamente da due interisti, al minuto 38': Federico Dimarco scende sulla fascia sinistra fino alla trequarti, poi pennella col mancino un cross nel cuore dell'area di rigore, sul quale si avventa il solito Davide Frattesi, a cui basta deviare la palla di petto per battere Yoav Gerafi e firmare la settima rete personale in maglia azzurra.

