Mentre le polemiche sul nuovo stadio di Inter e Milan continuano, il sindaco di Sesto San Giovanni continua la sua campagna per provare ad attrarre i club, viste le difficoltà a costruire l'impianto a San Siro. “Posso garantire che una volta deciso di costruire qui lo stadio, in 18 mesi sarebbe possibile posare la prima pietra - dice Roberto Di Stefano in un'intervista a Verità & Affari - Confermo l’apertura al nuovo stadio di Inter e Milan. Mettiamo a disposizione le aree dismesse più grandi d’Europa, dove abbiamo calcolato che potrebbero essere realizzati nove stadi. I terreni sono in buona parte già demoliti e bonificati, pronti all’uso. In queste aree stiamo già realizzando la nuova stazione progettata da Renzo Piano e aggiungere un altro servizio rappresenterebbe un volano per tutta l’area metropolitana milanese”.