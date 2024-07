Dopo le parole di Antonelli, diesse del Venezia, fuori la sede Inter (GUARDA QUI), Gianluca Di Marzio aggiorna sui passi in avanti tra i nerazzurri e i lagunari per quanto riguarda l'intreccio di mercato.

"Le operazioni per Tessmann e Oristanio sono separate - evidenzia il giornalista -. I due club hanno raggiunto un'intesa di massima per Tessmann, ora tutto dipende dal giocatore. Sul centrocampista c'è anche la Fiorentina, ma il Venezia vorrebbe darlo all'Inter, con cui tratta da tempo. La trattativa per Oristanio si dovrebbe invece sbloccare nei prossimi giorni. Dall'Inter potrebbe arrivare anche Filip Stankovic (in alternativa a un conguaglio)".