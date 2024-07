Fumata bianca in arrivo per Sebastiano Esposito all'Empoli. L'attaccante di proprietà dell'Inter è pronto a tornare in Serie A dopo l'annata in B con la maglia della Sampdoria. "Sebastiano Esposito all'Empoli, affare fatto: siamo allo scambio di documenti", aggiorna il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio su X.

Sebastiano #Esposito all'@EmpoliFC, affare fatto: siamo allo scambio di documenti — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 15, 2024

