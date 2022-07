Per quanto riguarda il reparto difensivo dell'Inter, ulteriori novità arrivano da Gianluca Di Marzio. "Dopo la trattativa sfumata per Gleison Bremer, l'Inter continua a muoversi per rinforzare la propria difesa - si legge sul suo sito -. Un grande obiettivo della dirigenza nerazzurra - a maggior ragione con la permanenza di Skirniar - è Milenkovic dalla Fiorentina. Proseguono i contatti". Il prezzo del difensore serbo, com'è noto, è di 15 milioni di euro. La domanda è: sarebbe il sostituto di Ranocchia oppure il sostituto di Skriniar in caso di partenza dello slovacco?