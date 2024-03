Albert Gudmunsson continua a far faville con la maglia del Genoa: anche oggi, l'attaccante islandese, reduce dall'eliminazione ai playoff per la qualificazione ad Euro2024 dove aveva segnato anche il gol dell'illusorio vantaggio nel match contro l'Ucraina, ha aperto le marcature nel corso della gara contro il Frosinone. Prestazioni che inevitabilmente fanno lievitare il prezzo dell'attaccante, come sottolinea anche Gianluca Di Marzio dagli studi di Sky Sport, dove, dopo aver ricordato il tentativo di fine gennaio della Fiorentina, evidenzia un pericolo che può riguardare anche l'Inter, fortemente interessata al giocatore: "Ora che sta continuando a fare gol, credo che la valutazione sarà molto alta. Diventerà uno dei tormentoni estivi del mercato, la speranza è che rimanga in Italia ma con i prezzi che crescono così, c'è il rischio che diventi un giocatore da Premier League".

Gudmundsson, quindi, possibile protagonista del mercato estivo, anche se dopo la gara col Frosinone il giocatore ha comunque allontanato i rumors dicendosi intenzionato a fare bene col Grifone anche per la prossima stagione.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!