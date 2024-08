Il Barcellona non molla il sogno Federico Chiesa, attaccante classe 1997 che non rientra nel piani della Juventus. Come riportato da Gianlucadimarzio.com, la trattativa si può sbloccare grazie alla cessione di Mikayil Faye, giocatore accostato anche all’Inter nelle scorse settimane, al Rennes. I blaugrana hanno raggiunto l’accordo per la cessione del calciatore, liberando dunque uno slot in squadra che potrebbe essere occupato proprio dall’azzurro.

Chiesa, accostato anche lui all’Inter, è legato alla Vecchia Signora da un contratto fino al 2025, ma è stato pubblicamente messo sul mercato da Thiago Motta.