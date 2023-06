Il futuro di Raoul Bellanova sarà al Torino. L'ormai ex esterno dell'Inter "ha dato l'ok al trasferimento in granata - informa Gianluca Di Marzio attraverso il suo sito -. Tutto fatto tra il club di Cairo e il Cagliari". Il club sardo incasserà 8 milioni di euro, mentre il giocatore firmerà un contratto di quattro anni a 1,1 milioni di euro più bonus. La prossima settimana sono in programma le visite mediche.

