Dalle frequenze di ESPN, l'ex giocatore della Juventus Alessandro Del Piero ha parlato del possibile ritorno di Romelu Lukaku all'Inter: "È un giocatore di cui il Chelsea non ha bisogno, per il modo che hanno i Blues di giocare. Per questo motivo spesso s'è accomodato in panchina; poi, durante la stagione, è emersa la sua volontà di tornare all'Inter".