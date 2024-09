Intervenuto negli studi di ‘Sky Calcio Club’, l’ex attaccante Alessandro Del Piero ha commentato così la lotta Scudetto in Serie A: “L’Inter ha preso giocatori diversi da quelli che ha preso la Juventus - ha esordito -. Zielinski ormai è italiano perché è qui da tanti anni, Taremi ha tanta esperienza. La sua forza è tutto quello che non ha cambiato, non cambiare da una solidità che si è vista subito. Anche quando ha giocato male ha vinto 3-0. Io ovviamente per ragioni affettive mi auguro che l’Inter non rivinca lo Scudetto, ma al momento è molto avanti. Poi magari possono venir fuori altre squadre come il Napoli”.