Stefan de Vrij è forse l'interista più felice in assoluto dopo il sorteggio di Nyon che ha stabilito che i campioni d'Italia se la dovranno vedere con il Feyenoord agli ottavi di finale di Champions League. Il motivo lo ha spiegato il diretto interessato a Voetbal international: "Non vedo l'ora, quando si è aperta la possibilità speravo davvero che questo sarebbe stato il sorteggio - ha ammesso l'ex Lazio -. Ho sempre desiderato giocare contro il Feyenoord perché sarà come tornare casa. Sono cresciuto lì, devo molto al club, il Feyenoord ha ancora un posto speciale nel mio cuore e so per esperienza personale quanto sarà fantastica l'atmosfera. È fantastico tornare di nuovo".

Dopo aver parlato del lato sentimentale del doppio confronto, il difensore ha messo in guardia tutta l'Inter dalle insidie nascoste in questo incrocio con la squadra di Rotterdam: "Il Feyenoord sta andando alla grande in Champions League. Hanno battuto il Girona e il Benfica, hanno rimontato alla grande il Manchester City (da 0-3 a 3-3, ndr), poi hanno battuto il Bayern Monaco e hanno eliminato il Milan. Quindi sarà tutt'altro che facile per noi, perché il Feyenoord ha una squadra forte, soprattutto se recupereranno anche alcuni dei giocatori infortunati".