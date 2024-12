Avrebbe dovuto tagliare il traguardo della 250esima presenza tagliato al Franchi di Firenze, ma il gettone rimarrà non contabilizzato fino alla disputa completa dell'incontro. Pertanto, Stefan De Vrij ha ufficialmente piantato la sua 250esima bandierina con la maglia dell'Inter ieri pomeriggio contro il Parma. Numero di presenze che l'olandese raggiunge in concomitanza del compagno di squadra Nicolò Barella che, esattamente come il difensore ex Lazio, aveva già indossato gli scarpini nerazzurri per la 250esima volta lo scorso lunedì contro la Fiorentina.

Dopo la vittoria conquistata al Meazza contro i ducali, il numero 6 di Inzaghi, ha celebrato l'obiettivo raggiunto sui social condividendolo con i suoi tifosi nella maniera più 'devrijana' possibile: poche parole ma efficaci, "250 grazie". "Un traguardo che racconta la dedizione di un professionista esemplare, capace di lasciare il segno con eleganza, concretezza e dedizione" si legge invece nel commento dell'Inter. A testimoniare la bontà della stagione di De Vrij arrivano anche i numeri offerti da DataMB: l'olandese è il miglior centrale al mondo per duelli aerei vinti col 92,86% e per precisione nei passaggi col 97,31%.

