Intervistato in veste di ex ct dell'Albania per inquadrare l'amichevole tra la squadra di Sylvinho e il Cile, in programma domani allo stadio 'Ennio Tardini' di Parma, Gianni De Biasi ha offerto anche il suo punto di vista su Kristjan Asllani: "Gioca pochissimo nell'Inter - la sua premessa a La Tercera -. Per me non è il giocatore più importante, ma ha grandi margini di crescita, è un creatore di gioco che viene schierato davanti alla difesa. Lavora molto con la palla, può farlo sul lungo o sul corto. Perde pochissimi palloni".

Il discorso, poi, si è spostato su un altro protagonista della sfida di domani, Alexis Sanchez, che De Biasi ha allenato aI tempi dell'Udinese: "Adesso gioca poco all’Inter, ma è un giocatore che mi piace molto. A Udine ho avuto modo di conoscerlo bene, è una bravissima persona e un giocatore di grande qualità. Non si lamenta mai e segue l'allenatore. I pochi minuti all'Inter? Deve capire che non è più il giocatore che deve risolvere tutte le cose in campo, anche se non gli piace essere un co-protagonista. È un giocatore che ha bisogno di più fiducia, di considerazione da parte di tutti. Le parole di Griezmann? Ha torto, Sanchez è un ragazzo con tanto cuore, un uomo coraggioso, che non ha paura di niente e di nessuno, sempre desideroso di lavorare per migliorare".