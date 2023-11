Intervenuto anche ai microfoni di Rai Sport a margine della vittoria dell'Inter contro l'Atalanta, Matteo Darmian ha detto: "Abbiamo imparato tanto da alcuni errori dello scorso anno, e quest'anno non vogliamo ripeterli. Lavoriamo tutti i giorni per non far capitare di nuovo gli alti e bassi dello scorso anno. Siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare così".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!