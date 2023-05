A pochi minuti dalla finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, Matteo Darmian parla ai microfoni di InterTV. "È una partita importante e la prepariamo come già successo in altre finali. con la giusta adrenalina e la giusta attenzione, volendo fare una grande gara - dice il difensore nerazzurro -. La Fiorentina è una grande squadra, di qualità, quindi dovremo fare un grande lavoro di squadra, con attenzione, per portare a casa la vittoria".

