La papera commessa in pieno recupero al Franchi, che ha messo in ginocchio la Cremonese all'esordio in Serie A con la Fiorentina, non intacca le qualità di Ionut Radu. A dirlo è Oscar Damiani, procuratore del portiere romeno, che si è schierato ancora una volta in difesa del suo assistito: "E' stato un errore - le parole del procuratore a Tuttomercatoweb.com -. Ma è molto forte e lo ha dimostrato: vale la Serie A. Deve reagire e dimostrare sul campo. Non è stato fortunato, ma rimane un portiere forte. E il messaggio della Cremonese è un fatto molto positivo, educativo, di come va gestita una società".