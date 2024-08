Intervistato da Gianluca Rossi per il suo canale Youtube, Oscar Damiani, agente di Andrei Ionut Radu, ha parlato così della situazione contrattuale del suo assistito: "I no Sassuolo e Palermo? Ci sono state delle trattative, ma non c'è stato l'accordo perché volevano un prestito - le sue parole -. Lui voleva almeno due anni di contratto, voleva una cosa più sicura. Abbiamo chiacchierato con entrambe le squadre, ma capisco Andrei che è stato scottato delle ultime esperienze. Vorrebbe qualcosa di più sicuro di un prestito, a fine anno scelgono qualcun altro e che si fa? Se uno crede in un giocatore, gli fa un contratto di 2-3 anni; se uno vuole fare una scommessa, fa un annuale con opzione solo in favore della società. Palermo è una bella piazza, col gruppo del City alle spalle, ma potevano fare una scelta diversa. Forse non credevano fino in fondo in lui".

Parlando della lotta scudetto, il procuratore ha aggiunto: "Le griglie si fanno per la Formula Uno (ride, ndr), però l'Inter è la squadra favorita. Ha una società forte alle spalle, Marotta, Ausilio e Baccin sono un trio di dirigenti tra i migliori degli ultimi 20-30 anni. Hanno lavorato bene".

