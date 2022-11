Zlatko Dalic conta anche su Marcelo Brozovic. Intervenuto in conferenza stampa, il ct della Croazia ha parlato anche del centrocampista dell'Inter, rientrato da poche settimane dopo l'infortunio e in rodaggio verso il Mondiale: "Brozovic ha giocato 12 minuti nell'ultima partita, avrà bisogno di una prestazione contro l'Arabia Saudita (mercoledì in amichevole, ndr). Noi abbiamo molto bisogno di lui perché tiene l'equilibrio, ha calma e la massima fiducia. Con lui e senza di lui la Croazia non è la stessa, corre sempre i suoi chilometri e tornerà a dare il massimo".