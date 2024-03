In questa stagione, Davide Frattesi ha lasciato il segno sia nell'Inter che in Nazionale, dove è titolare inamovibile per Luciano Spalletti. Che ora sprona il centrocampista nerazzurro a dare ancora di più, dedicandogli un pensiero nella prima conferenza stampa in vista della tournée statunitense: "Per cosa, intensità e qualità può attaccare tante volte la linea difensiva. Ha quella curiosità di andare sempre di là, ma deve pulire bene quello che gli passa tra i piedi. Se si impegna può fare meglio, ha qualità infinite”.

