Marcelo Brozovic è tra i quattro giocatori della Croazia, insieme a Nikola Vlasic, Dejan Lovren e Josip Juranovic, che oggi non hanno preso parte all'allenamento della vigilia in vista della finalina del Mondiale contro il Marocco. Il centrocampista dell'Inter, alle prese con un problemino muscolare che gli ha impedito di allenarsi in gruppo nei giorni successivi alla partita con l'Argentina, verrà sostituito con ogni probabilità da Lovro Majer, secondo Index.hr. Il ct Zlatko Dalic, infatti, è stato chiaro relativamente alle scelte di formazione che prenderà per domani: "Scenderà in campo chi è pronto al 100%, valuteremo davvero con attenzione. Non vogliamo schierare giocatori che non sono pronti al 100%, ecco perché dobbiamo essere onesti l'uno con l'altro e dire se qualcuno non sta bene".