Al pari di Simone Inzaghi, anche Zlatko Dalic non può mai fare a meno di Marcelo Brozovic, ieri in campo con la sua Croazia per la terza gara di fila di Nations League in otto giorni. Ordinaria amministrazione per SuperBrozo, notoriamente uno stacanovista come sa bene anche il ct della nazionale balcanica: "Per lui non è un problema giocare: se dice di avere energia, e ce l'ha, non ha bisogno di essere cambiato - ha puntualizzato nel post-partita l'allenatore dei vicecampioni del mondo -. È un vincente, fa 12 km a partita: è un grande giocatore per la nazionale croata. Con lui, Modrić e Kovačić per noi è tutto diverso a centrocampo, ecco perché non l'ho sostituito (nel secondo tempo, ndr)".