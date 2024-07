Il Monza ha chiesto informazioni per Joaquin Correa, attaccante dell'Inter con il contratto in scadenza nel 2025 ma già da tempo fuori dai piani del club nerazzurro. La notizia arriva da Nicolò Schira attraverso i suoi canali social. Il giocatore lascerà l'Inter durante la sessione estiva di calciomercato.

#Monza have asked info for El Tucu #Correa, who will leave #Inter during the summer #transfers window