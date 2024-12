Nelle ultime ore, è circolata una voce in Messico che voleva il CF Monterrey, avversario dell'Inter nel prossimo Mondiale per Club, interessato all'acquisto di Joaquin Correa, l'attaccante argentino dell'Inter. Monterrey che nella giornata di ieri ha tenuto un consiglio di amministrazione al termine del quale il presidente José Antonio Noriega ha parlato ai cronisti locali gettando acqua sul fuoco in merito: "No, ci sono zero possibilità sia per lui sia per Miguel Borja. Non voglio che si crei questa aspettativa perché possiamo fallire. Tutti i club hanno dei limiti, noi abbiamo dei budget, non sempre tutto è possibile. Genereremmo un’aspettativa errata, sbagliata, se menzionassimo quei nomi o se iniziassimo a sognare cose che non sono nemmeno reali", afferma il Tato citando un altro nome al centro di rumors.

Noriega poi aggiunge: "Porteremo ottimi giocatori, persone impegnate, persone con personalità, persone competitive che ci aiuteranno a continuare a crescere, a competere nel modo in cui abbiamo fatto e a continuare ad entusiasmarci per il titolo. Ma molte volte la fama di un nome non è ciò che serve, ciò che serve sono giocatori con fame, impegno e qualità, questo è ciò che cercheremo".

