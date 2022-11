Raggiunto dai microfoni di Leggo, l'ex difensore dell'Inter Ivan Ramiro Cordoba spiega perché ancora non è diventato dirigente dei nerazzurri: "In tanti si stupiscono perché io sia a Venezia e non all’Inter. Io no. Io mi sto ancora formando come dirigente. Se un domani dovessi arrivare all’Inter, vorrei essere preparato. Ho fatto il corso da direttore sportivo, ho fatto il corso da allenatore, ho fatto un master alla Bocconi. Per adesso mi piace quello che sto facendo.