"Anche se in un mondo scaramantico come quello del calcio mi spaventa un po' augurare all'Inter di andare fino in fondo in Champions, soprattutto dovendo affrontare già negli ottavi un avversario molto difficile come l'Atletico Madrid di Simeone, uno che non si arrende mai, non posso che essere ottimista per quello che sta facendo la squadra di Inzaghi. Perché questa Inter sta bene nella testa e nelle gambe e gioca un calcio tanto bello quanto efficace". Insomma, anche Ivan Ramiro vede un'Inter che arriva molto bene all'appuntamento di domani al Meazza.

"Anche il vantaggio che sta accumulando in campionato può essere un fattore importante per l'eventuale prosieguo in Champions. Anche se mi vengono due considerazioni. La prima è che abbiamo già visto squadre che hanno perso lo scudetto malgrado vantaggi importanti, quindi la tensione deve rimanere alta anche in campionato. La seconda è che nell'anno del triplete non abbiamo potuto riposare perché a metà dell'ultima partita, a Siena, lo scudetto era della Roma. sapevamo di non poter mollare di un centimetro su nessun fronte, ma nel frattempo cresceva anche la voglia di fare un'impresa mai riuscita prima", ricorda il colombiano.

