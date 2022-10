Basta un gol di Adrian Benedyczak al Parma per avere ragione del Bari e regalarsi l'ottavo di finale di Coppa Italia contro l'Inter. La gara di San Siro non ha ancora una data e la sua programmazione in calendario dovrà tenere conto della disputa della finale di Supercoppa italiana che i nerazzurri giocheranno contro il Milan il prossimo 18 gennaio. Niente ritorno a casa, dunque, per Eddie Salcedo, fermato come gli altri compagni di squadra dalle parate del classe 2001 Edoardo Corvi.