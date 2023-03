Antonio Conte predica pazienza relativamente ai massimi obiettivi che il Tottenham si è prefissato di raggiungere quando gli ha affidato le chiavi della squadra ormai 16 mesi fa. Intervistato in esclusiva da Sportmediaset, alla vigilia della sfida di Champions con il Milan, il manager degli Spurs è stato chiaro parlando delle ambizioni presenti e future sue e del club: "E' inevitabile capire la situazione in cui ti trovi, capire le potenzialità effettive altrimenti rischi solo di avere una grandissima frustrazione - le parole dell'ex Inter -. Io ho sempre detto che ci vuole un processo che richiede tempo e pazienza. L'anno scorso non abbiamo superato i gironi di Conference League, eravamo noni e in rincorsa siamo arrivati quarti in Premier League a fine stagione. Da parte mia, ci vuole l'intelligenza giusta per capire quando puoi e non puoi andare a giocartela ad armi pari e vincere, ad esempio i quarti di finale sarebbero uno step importante per il club, i calciatori e i tifosi. Se tu mi chiedi se voglio vincere, io dico che stiamo lavorando sodo ma dobbiamo cambiare tante cose".