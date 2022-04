Dopo le smentite secche del suo entourage, anche Antonio Conte smonta personalmente, senza giri di parole, l'ipotesi di un suo approdo al Paris Saint-Germain nella prossima stagione, indiscrezione lanciata in Francia con tanto di dettagli sulle sue fantomatiche richieste di stipendio da 30 milioni annui. "Ovviamente penso sia positivo che altri club apprezzino il mio lavoro, questo è un conto - ha spiegato il manager del Tottenham in conferenza stampa -. La verità è che non mi piace quando le persone cercano di inventare notizie, solo per parlare, solo per creare problemi. Questo non è giusto, non è giusto per i club coinvolti o per i miei giocatori. Anche perché sento che siamo davvero concentrati su queste ultime partite. Questo tipo di situazione mi fa sorridere, ma penso che anche le persone che vogliono raccontare qualcosa debbano mostrare rispetto per tutte le persone coinvolte nella situazione e non inventare notizie false e dire molte bugie".