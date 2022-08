Intervistato da Sky Sport al termine della rotonda vittoria contro il Southampton, Antonio Conte, allenatore del Tottenham, ha elogiato il gruppo per la reazione mostrata dopo lo svantaggio iniziale: "Oggi siamo andati sotto 1-0, ma abbiamo continuato a giocare e credere a quello su cui abbiamo lavorato. Abbiamo fatto quattro gol e potevano essere di più. Stiamo lavorando da sette mesi e i ragazzi stanno crescendo e fanno meglio rispetto a quando sono arrivato. Oggi mi sono fidato dei giocatori che avevano giocato l’anno scorso, piano piano inserirò i nuovi come Ivan Perisic che sta tornando quello che conosco. E’ un giocatore che ci porta qualità ed esperienza, oltre ad essere una spinta anche per Ryan Sessegnon”.