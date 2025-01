Paolo Condò analizza sul Corriere della Sera la gara di ieri tra Inter e Atalanta. "Il conto delle occasioni inchioda il senso della prima semifinale anche oltre il 2-0 che promuove l'Inter. Fino allo scorcio conclusivo, vivace, confuso e un po' casuale come accade nell'eliminazione diretta - si è andati vicini sia al 3-0 che al 2-1 - la gara era stata un monologo della squadra di Inzaghi, un bel discorso privo però della battuta finale".

"Lautaro ha sbagliato molte volte - si legge ancora -. Per sua fortuna, e per bravura di Simone Inzaghi, l'Inter si è ormai dotata di itinerari alternativi verso il gol che potrebbe scriverci un manuale. L'Inter è la favorita in Arabia e in Italia (e tra le favorite in Europa) perché è un'idra, un biscione a più teste che può colpirti in troppi modi, e se il tentacolo di Lautaro continua a muoversi fuori sincronia, poco male. Almeno per ora".

"L'equilibrio - conclude Condò - si spiegava con i gravi errori di mira dell'Inter, non con le fumose minacce di Samardzic e Zaniolo".

