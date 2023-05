Premiato come calciatore dell'anno 2023 dalla Football Writers 'Association, Erling Haaland ha spiegato che non intende accontentarsi a livello personale e di squadra dopo aver trascinato a suon di gol il Manchester City alla conquista della Premier League: "Mancano due finali e dobbiamo rimanere concentrati, anche se abbiamo vinto il campionato. Vogliamo ottenere ciò che possiamo ottenere nelle prossime due finali", ha detto il norvegese parlando delle sfide secche con Manchester United e Inter che metteranno in palio FA Cup e Champions League.

E ancora: "È una buona cosa essere favoriti perché significa che abbiamo qualità. Dobbiamo 'attaccare' la partita a modo nostro e provare a giocare il nostro calcio e alla fine vedremo chi vincerà", ha spiegato l'ex Dortmund.