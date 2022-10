Si è tenuto questa mattina, presso la sede del CONI a Milano, un nuovo incontro dedicato al Dibattito pubblico per il nuovo stadio di San Siro. Argomento del giorno è stato “La Cittadella dello Sport e le modalità di fruizione”, con un approfondimento dedicato all’attività sportiva che si potrà svolgere nelle strutture che – come prevede il progetto – dovranno sorgere intorno alla nuova casa di Inter e Milan. Tra le persone intervenute durante l’incontro anche l’amministratore delegato Corporate dell’Inter, Alessandro Antonello , il quale ha spiegato: "L’idea di questo progetto è anche quella di mettere a disposizione di cittadini luoghi convenzionati e non convenzionati. Noi ci immaginiamo negli 8mila metri di aree convenzionate, e non, attività sportive di vario genere e altre iniziative per la cittadinanza".

Antonello ha aggiunto: "Ci aspettiamo che la zona sia un luogo di aggregazione per condividere i valori dello sport, ma anche servizi che ora non esistono, una biblioteca, una sala di aggregazione e molto altro. Il tema della sostenibilità sociale è stato pensato in primis come club e trasmesso ai progettisti affinché fossero tenuti in considerazione questi elementi per la cittadinanza".