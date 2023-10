Eduardo Berizzo parla in conferenza stampa alla vigilia della trasferta in Venezuela, altra tappa nel percoso di qualificazione del Cile verso il prossimo Mondiale. Dopo aver parlato dell'avversario, il ct della Roja ribadisce di volersi affidare anche alla qualità di Alexis Sanchez. Confermando di non aver intenzione di cambiare modulo: "I nostri tre centrocampisti, abbinati a Diego (Valdés, ndr) e ad Alexis (Sanchez, ndr), in quel pezzo di campo garantiscono che l'azione sia costruita meglio, con più persone, sia costruita bene. Questa soluzione ci ha permesso di avere un grande possesso. Abbiamo cominciato a dominare le partite preparandoci bene e giocando. Quell'idea di calcio o quell'idea di possesso prevarrà indipendentemente da chi sia il rivale".

