Chi sarà il padrone della fascia sinistra dell'Inter nel match con la Roma di domani sera? In conferenza stampa Inzaghi è stato vago, spendendo comunque parole al miele per Robin Gosens: "Ho giocatori che stanno bene, Robin è uno di questi e sono contento abbia ritrovato la nazionale. A sinistra ho lui, Dimarco, Darmian. Farò una scelta dopo l'allenamento di oggi", ha detto il tecnico.

Il tedesco spera di avere una chance e intanto carica il gruppo per la sfida di San Siro: un "Come on Inter" e due pallini nerazzurri compongono il messaggio condiviso in una storia su Instagram.