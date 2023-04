L'Euroderby di Champions League si avvicina e l'Inter prepara i suoi tifosi per il primo atto contro il Milan, in programma mercoledì 10 maggio alle ore 21 a San Siro e valido per la semifinale d'andata in casa dei rossoneri.

Dalle ore 16.00 di venerdì 28 aprile i tifosi interisti potranno acquistare online su Vivaticket.com/it i biglietti per assistere al Derby nel settore Secondo Anello Verde, interamente dedicato agli interisti, in via eccezionale, come concordato tra i Club e la UEFA. Lo rende noto il club nerazzurro, aggiungendo che i biglietti saranno disponibili al costo di 69 € sul sito vivaticket.com/it.

Avranno priorità per l'acquisto gli abbonati di secondo anello verde di due stagioni consecutive: sia la 22-23 sia la 19-20, ossia l’ultima pre-Covid a capienza stadi completa. Questo per premiare la fedeltà nerazzurra in un evento così atteso e con disponibilità limitata.

Ecco nel dettaglio le varie fasi, le date e le informazioni necessarie all’acquisto.

Fase 1: Abbonati Secondo Anello Verde in entrambe le stagioni 19/20 + 22/23

Dalle ore 16.00 di venerdì 28 aprile fino a lunedì 1 maggio compreso, gli abbonati di secondo verde ad entrambe le stagioni 19/20 + 22/23 potranno comprare un biglietto, usando il numero della tessera SiamoNoi per la procedura di acquisto.

Fase 2: Tutti gli abbonati in entrambe le stagioni 19/20 + 22/23

Dalle ore 12.00 di martedì 2 maggio fino ad esaurimento posti, gli abbonati di qualsiasi settore diverso dal secondo verde a entrambe le stagioni 19/20 + 22/23 potranno comprare un biglietto, sempre usando il numero della tessera SiamoNoi.

I tagliandi non saranno caricati sulla tessera SiamoNoi: verrà generato un biglietto elettronico PDF.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!