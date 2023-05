Il ct della Nazionale azzurra Roberto Mancini, a margine della presentazione del progetto 'Valori in rete', nato dalla collaborazione tra FIGC e Ministero dell'Istruzione, ha parlato della finale di Champions League in programma il 10 giugno a Istanbul tra Manchester City e Inter. "Molti danno per scontata la finale di Champions, ma il mio parere è che non sarà così - le sue parole -. Il City sarà avvantaggiato, ma è sfida molto aperta. Il gioco dell'Inter può metterli in difficoltà".

