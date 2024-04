Come la famiglia araba, anche Steven Zhang sta mettendo in pratica la sua strategia per poter arrivare alle migliori condizioni per l'uscita dalla proprietà dell'Inter. Sempre dalle colonne de La Repubblica arriva la conferma che il presidente nerazzurro, che dallo scorso settembre ha fatto rientro in Cina e non è più tornato a Milano da allora, stima in 1,2 miliardi di euro il prezzo d’acquisto per la sua Inter. In queste ultime settimane, però, Zhang junior ha lavorato soprattutto per sbrigare la delicata partita sul prestito in scadenza al prossimo 20 maggio da parte di Oaktree.

Se da Nanchino nutrono ancora qualche possibilità di non perdere il controllo sull’Inter e l’opportunità di guadagnare su un’eventuale cessione a otto anni dall'acquisizione della maggioranza del club, lo devono alla buona riuscita della doppia trattativa che il presidente sta conducendo col fondo californiano per ottenere una proroga per uno o altri due anni del finanziamento di 275 milioni di euro (salito a 380 con gli interessi) a tassi ancora più elevati di quelli attuali o con un altro soggetto disposto a farsi carico della situazione attualmente facente capo a Oaktree. Prendere tempo consentirebbe a Zhang di condurre in prima persona, e senza particolare fretta, il futuro societario.

Se non ci fosse accordo, però, dal prossimo 20 maggio il fondo statunitense andrebbe ad escutere come pegno il 99,6% delle azioni del club nerazzurro. Un'eventualità dalla quale Zhang non uscirebbe a bocca asciutta, anzi il fondo della quercia sarebbe costretto a corrispondere la differenza fra il valore di mercato dell’Inter e quello del debito. Qualora venisse raggiunta la cifra richiesta dall'attuale presidente, Zhang uscirebbe con una cifra stimata attorno ai 200 milioni, considerando i 750 di impegni finanziari assunti sino ad oggi da sottrarre al prezzo di vendita, detraendo i 380 che spettano ad Oaktree e i 125 che Suning andrebbe a recuperare dalla controllante lussemburghese Gran Tower.

