In modo particolare, Cech non ha gradito la decisione di accordare all'Inter il prestito di Romelu Lukaku, pagato la scorsa estate 115 milioni di euro, ricevendone solo 8. Cech riteneva che fosse giusto trattenere Lukaku, mentre Boehly è stato ben felice di accontentare il giocatore e il tecnico Thomas Tuchel, che non riteneva il belga idoneo per i suoi piani. Sia Cech che Marina Granovskaia sono stati pesantemente coinvolti nell'accordo che ha portato Lukaku allo Stamford Bridge.