Il Corriere dello Sport raccoglie l'indiscrezione di mercato di France Football (RILEGGI QUI) e rilancia: "Per Nicolas Pépé del Lilla, nel mirino di Marotta e Ausilio per la prossima stagione, sarebbe arrivata dal club nerazzurro un'offerta di 60 milioni di euro - si legge -. Una cifra importante per un attaccante che piace a mezza Europa e in estate verrà ceduto. L'ivoriano ha già segnato diciannove gol – di cui uno, sommato a due assist, nella superba goleada di domenica col Paris Saint Germain – in Ligue 1, dove il Lilla è secondo in classifica".

VIDEO - FROSINONE-INTER, LA GIOIA E' NEL FINALE: SOLO VECINO FERMA LA FURIA DI TRAMONTANA