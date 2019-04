L'Inter fa sul serio per Nicolas Pépé, gioiello del Lille che si sta mettendo in luce con costanza in Ligue 1 e che nel tempo è diventato uno dei principali obiettivi di mercato di Beppe Marotta e Piero Ausilio per la prossima sessione di mercato. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da France Football, il club nerazzurro avrebbe mosso i primi passi ufficiali per l'attaccante ivoriano, formulando un'offerta da 60 milioni di euro per convincere la società transalpina a cedere il giocatore in estate. Sul classe '95 restano interessate anche Bayern Monaco, Manchester United, Arsenal e PSG. Leggermente più defilate, invece, Lione, Siviglia e Schalke 04.

