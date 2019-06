Si fa sempre più concreta la possibilità di vedere Aleksandar Kolarov in nerazzurro il prossimo anno. La conferma, convinta, arriva dal Corriere dello Sport: il serbo è tentato dall'approdo a Milano e ne ha già discusso con gli agenti, che sono da tempo in contatto con il d.s. nerazzurro Ausilio. "Perché l’operazione sia possibile è però necessario che Kolarov si liberi gratuitamente o a un prezzo simbolico nell’ambito dell'affare Dzeko - si legge -. Sarebbe un doppio colpo non in prospettiva futura, ma nello spogliatoio di Conte entrerebbero due giocatori molto esperti. L’Inter prenderà in considerazione la soluzione Kolarov, che risolverebbe molti problemi su calci piazzati e porterebbe leadership, solo se non dovrà pagare il cartellino. C'è ancora da trattare, ma la pista va tenuta in considerazione".

VIDEO - DOPPIETTA DI LAUTARO NELLO SHOW DI MESSI AL NICARAGUA: 5-1