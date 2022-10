Antonio Cassano alla Bobo Tv , dichiara la propria convinzione sulla gara giocata dai nerazzurri al Camp Nou: "Se alla vigilia mi avessero detto di lanciare una fiche su una grande prestazione dei nerazzurri, io non l’avrei mai messa. Tutti hanno fatto una gara incredibile, anche Asllani e Gosens. Partita di grande cuore, orgoglio e soprattutto coraggio e mentalità. Meritava di vincere".

L'opinione prosegue su Mourinho: "Quest'anno la Roma se la può giocare al massimo per il quarto posto. Il calcio di Mourinho è andato, dovrebbe evolversi come ha fatto Pioli. La Roma se non fa un gioco propositivo resterà sempre a metà strada, poi lui è bravo a gettare sempre tanto fumo".