Parentesi inevitabile sull'avvincente corsa scudetto durante la punta odierna della 'Bobo Tv', dove Antonio Cassano parla così del duello a distanza tra Milan e Inter: "Da qui alla fine della stagione, solo il Verona che va a mille all'ora può dare fastidio ai rossoneri - le parole di FantAntonio -. Poi avrà in casa l'Atalanta che sta facendo fatica. Sacchi ha detto una cosa fondamentale: l'Inter fa un buon calcio per l'Italia, mentre il Milan fa risultati con la voglia. Bisogna far solo loro gli applausi alla squadra di Pioli perché è meritatamente prima e io era uno di quelli che non la considerava neanche tra le prime due".