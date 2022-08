L'ex attaccante di Bari e Inter Antonio Cassano, durante la trasmissione Bobo Tv, ha analizzato il ko dei nerazzurri in casa della Lazio: "Per quanto riguarda la Lazio, è cresciuta costantemente. La Lazio fa calcio, è corta e ha personalità. L’Inter, invece, contro i biancocelesti ha fatto un possesso palla sterile, creando zero occasioni. I giocatori erano lenti e svogliati. La Lazio poteva fare 3 goal nel primo tempo, l’Inter ha incominciato a fare gioco dopo il pareggio e se fosse entrato il colpo di testa di Dumfries staremmo parlando di un’altra gara. Bastoni non mi convince. Brozovic deve crescere velocemente per far crescere la squadra, però se Brozovic è questo l’Inter farà fatica anche se credo che alla lunga verrà fuori. A Sinistra senza Perisic l'Inter ha un grande vuoto, Gosens non è quello che ci aspettavamo. Il problema più grande è Bastoni, per me è sopravvalutato e inoltre Skriniar lo vedo indietro fisicamente, svagato. Il suo punto forte è l'attenzione, ma nelle ultime uscite è stato poco attento".