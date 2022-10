Antonio Cassano non è soddisfatto dell'Inter vista col Barcellona in Champions League. L'ex calciatore, sempre attivo sui propri canali social, parla proprio dei nerazzurri con la solita schiettezza: “Grandissima vittoria, punto. La prestazione? Si è difesa per 90 minuti, e chi lo fa può vincere una volta, due... poi alla lunga ti si presenta il conto. Il Barcellona ha dominato e c'era anche un rigore, l'Inter ha solamente fatto due tiri con Çalhanoğlu. Non mi è piaciuta la partita dei nerazzurri, poi il risultato in Italia va bene a tutti”.