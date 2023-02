Pochi giri di parole come sempre per Antonio Cassano , che nel corso di una diretta con la Bobo TV si è espresso chiaramente sul futuro di Simone Inzaghi e sul possibile sostituto: "Al 99,9% sono convinto che Inzaghi vada via, a meno che non vinca la Champions. L'unica opzione che vedo per sostituirlo è quella di Antonio Conte ".

Il discorso vira poi su un altro allenatore che ha avuto a che fare con l'Inter, José Mourinho. E anche in questo caso Fantantonio ha le idee chiare: "Sono convinto che se Mourinho avesse un’offerta per tornare in Premier League, anche una buona squadra e non una big, tornerebbe in Inghilterra. I tifosi della Roma sono innamorati di lui e del suo atteggiamento, ma lui vuole andare via. Secondo me può tornare solo al Chelsea".